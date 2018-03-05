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خاص: ايران لن تتراجع قيد أنملة عن برنامجها الصاروخي

الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية، ان بإمكان ايران استئناف أنشطتها النووية بوتيرة قياسية في حال خروج واشنطن من الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وقال بهروز كمالوندي في حديث خاص لبرنامج "من طهران" لقناة العالم؛ ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدلي بتصريحات فقط ولا يستطيع أن يقوم بالغاء الاتفاق النووي.

وبين كمالوندي ان بامكان ايران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة خلال أقل من يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية ان "ما تمتلكه ايران من اجهزة طرد مركزي تعمل اسرع باربعة وعشرين ضعفا مقارنة بالاجهزة السابقة" مشيرا الی ان "رفع مستوى التخصيب لا يتعارض مع قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار كمالوندي الی شروط ترامب الاربعة قائلاً "هذه الشروط، قد وضعها ترامب للكونغرس ولسنا معنيين بها".

وأضاف ان "استئناف التخصيب بنسبة عشرين بالمئة من حق ايران لكنها اوقفته لازالة القلق لدى الدول الست".

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية: "يمكن ان نعمل على مشروع "محرك دفع نووي" في بداية الامر بطاقة وحجم أقل من الذي نطمح اليه".

وأكد كمالوندي "ان عداء ترامب ضد ايران ليس أمرا شخصيا وانما هو عداء مستمر منذ انتصار الثورة الاسلامية".

وصرح بهروز كمالوندي: "لن نتراجع عن صواريخنا قيد أنملة".

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