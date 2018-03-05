روحاني: يجب تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية على السياحة

العالم - ايران

وخلال اجتماع الحكومة عصر الاحد والذي عقد برئاسة الرئيس حسن روحاني، تم البحث حول تقرير منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، بشان كيفية الاداء والبرامج المستقبلية لصناعة السياحة.

واعتبر الرئيس الايراني السياحة والصناعات اليدوية بانها ذات اهمية بالغة في توفير فرص العمل، لافتا الى ان الدعاية المناسبة للتعريف بنقاط الجذب السياحي الداخلي بهدف تطوير السياحة في الداخل واتخاذ التمهيدات اللازمة للتقليل من النفقات وتسهيل السياحة الداخلية مقارنة مع سفر الايرانيين للخارج، تعد من جملة ضرورات هذا القطاع.

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