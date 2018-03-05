وصول وزير الخارجية الفرنسي الى العاصمة الايرانية

العالم - ايران

وسيلتقي لودريان خلال الزيارة نظيره الايراني محمد جواد ظريف فضلا عن عدد اخر من كبار المسؤولين الايرانيين.

وسيبحث وزير الخارجية الفرنسي في هذه اللقاءات بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية، اضافة الى تبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد ذكرت في بيان لها الأحد، ان "الوزير لودريان سيلتقي في طهران بكل من رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ونظيره محمد جواد ظريف وبأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني".

وأضاف البيان أن لودريان سيتطرق مع المسؤولين الإيرانيين إلى ثلاث موضوعات رئيسية، هي "الملف النووي والصواريخ الباليستية إلى جانب الأزمات الإقليمية في المنطقة".

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