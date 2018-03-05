امكانية اضافة 40 نائبا آخر لمجلس الشورى الاسلامي الايراني

وقال النائب اصغر سليمي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس حول اجتماع لجنة المجالس البلدية والشؤون الداخلية عقد عصر امس الاحد: ان اجتماع اليوم ( امس الاحد ) عقد لدراسة مشروع تحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد نوابها.

واشار الى انه استنادا الى المادة 64 من الدستور فان الحكومة بامكانها كل 10 سنوات ونظرا الى العوامل الانسانية والجغرافية والسياسية وغيرها اضافة 20 نائبا كحد اقصى الى عدد نواب مجلس الشورى الاسلامي، لكن نظرا الى مرور 20 عاما على عدم حدوث تغيير حاصل في الدوائر الانتخابية وتعداد النواب اي من عام 1999 لغاية 2019، لذا تم اعداد مشروع قانون في ضوء طلب نواب المجلس ومحافظات البلاد والدراسات التي اجريت.

واضاف سليمي: نظرا الى موافقة لجنة المجالس البلدية والشؤون الداخلية على الخطوط العامة للمشروع، لذا يمكن اضافة 40 نائبا الى عدد نواب المجلس، وفي هذا الصدد، سيتم دراسة مشروع القانون من خلال المحافظات الاحد المقبل لحل الاشكاليات.

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