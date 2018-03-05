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العراق: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس

العراق: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، ان دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في الحرب ضد الارهاب قياسا بالدور الامريكي هو دور بارز جدا وملموس .

وقال الزاملي في حديث اعلامي، الاحد، ان 'المستشارين العسكريين من الجمهورية الاسلامية الايرانية في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية كانوا اصدق من جميع المستشارين العسكريين الاجانب، بمن فيهم المستشارون الامريكيون' .

واضاف، 'المستشارون الايرانيون رغم قلة عددهم قياسا بالعدد الكبير جدا للمستشارين العسكريين الامريكان، كانوا الاصدق بتقديم المشورة والتوجيهات للقوات العراقية في حربها ضد الارهاب، وحتي ان عددا من هؤلاء المستشارين استشهدوا او اصيبوا بجراح في المواجهات مع الارهابيين' .

واشار الزاملي الى ان 'العدد الكلي للمستشارين العسكريين الايرانيين في العراق لايتجاوز 100 مستشار، ولكنهم كانوا يقفون جنبا الى جنب مع القوات العراقية في الخطوط الامامية للمواجهة ويقدمون النصح والارشادات الصادقة، حتى ان عددا منهم استشهدوا وعددا آخر اصيبوا، في جبهات المواجهة ضد داعش' .

وتابع، 'اما بقية المستشارين العسكريين من الدول الاخرى فعلى الرغم من وجود الالاف منهم في العراق الا انهم لم يكن لهم دور بارز في الحرب ضد داعش لانهم كانوا يقومون بتقديم الاستشارة العادية والمحدودة ولهذا السبب هم لم يقدموا اي خسائر تذكر في الحرب ضد داعش في العراق ولم يقدموا ضحية واحدة في الحرب ضد الارهاب' .

ولفت رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي الى ان'دور المستشارين العسكريين الامريكيين وقوات التحالف الدولي بزعامة امريكا كان يحمل اوجه سلبية عديدة في الحرب ضد داعش'، مؤكدا 'ان هؤلاء المستشارين لم يعطوا للقوات العراقية معلومات كاملة ابدا، بل على العكس كانوا يقومون بمساعدة عصابات داعش الارهابية ويقدمون لها المعلومات المبوبة'.

وشدد الزاملي على ان 'المستشارين الامريكيين والتحالف الدولي كانوا يقدمون المعلومات للارهابيين، في الوقت الذي كان فيه المستشارون الايرانيون حاضرين بشكل عملي في سوح القتال ضد الارهاب ويقومون بتقديم المشورة الصادقة والتوجيه المخلص للقوات العراقية'.

يذكر ان عدد المستشارين العسكريين الامريكيين في العراق وطبقا للتقارير يبلغ اكثر من 5 الاف مستشار بالاضافة الى عدد كبير من القوات الامريكية التي تقوم بحمايتهم، ويبلغ العدد الكلي للقوات الامريكية المتواجدة في العراق قرابة 9 الاف عسكري .

في حين لايتجاوز عدد المستشارين الايرانيين في العراق 100 مستشار استشهد عدد منهم في ساحات القتال ضد عصابات داعش الارهابية بينما كانوا يقومون بتقديم الاستشارة للقوات العراقية في الخطوط الامامية للقتال، ومن بين المستشارين الذين استشهدوا في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية الشهيد حميد تقوي (استشهد في كانون الاول / ديسمبر 2014 في منطقة سامراء) والشهيد شعبان نصيري (استشهد في حزيران / يونيو 2012 في غرب الموصل) والشهيد مهدي نوروزي (استشهد في كانون الثاني / يناير 2012 في منطقة سامراء) والشهيد هادي ذوالفقاري (استشهد في شباط / فبراير 2015 في منطقة سامراء) والشهيد علي يزداني (استشهد في نيسان / ابريل في منطقة النهروان جنوب بغداد) .

وتزدان شوارع بغداد ومحافظات العراق بالصور الكبيرة لهؤلاء الشهداء الابطال الي جانب الشهداء العراقيين الذين قدموا مهجهم للدفاع عن المقدسات في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية .

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