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تركيا تؤكد على تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

تركيا تؤكد على تطویر العلاقات الشاملة مع ایران
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئیس لجنة الشؤون الخارجیة بالبرلمان التركی ولكان بوزكر، علي تطویر العلاقات والتعاون الشامل بین طهران وانقرة، معتبرا ان الارضیة متوفرة لهذا التعاون علي مختلف الصعد من خلال ابرام اتفاقیات ذات صلة.

وخلال لقائه رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة الایرانیة التركیة احمد علی رضا بیكي، فی انقرة الاحد، قال بوكز ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتركیا یمكنهما التعاون فی مختلف المجالات ومنها السیاحة والقطاع الخاص، ذلك لان الارضیة متوفرة لتنمیة هذه الانشطة من خلال ابرام اتفاقیات ذات صلة.

وفی جانب اخر من حدیثه اشار البرلمانی التركی الى التعاون القائم بین ایران وتركیا وروسیا بشان القضیة السوریة فی اجتماع سوتشي، معتبرا موقف بلاده بانه مبنی على الصداقة والتعاون مع جمیع الدول خاصة الدول الجارة منها.

من جانبه اعتبر رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة الایرانیة التركیة ان لدى الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتركیا طاقات واسعة لتطویر التعاون السیاسي والاقتصادي  والثقافي بینهما وبامكان برلمانی البلدین اداء دور مهم في استمرار وتطویر العلاقات الثنائیة.

ووصف علي رضا بیكي التعاون السیاسي والاقلیمی بین البلدین في مكافحة الارهاب والقضاء علیه بانه ایجابی وبناء، معتبرا ذلك عقبة امام اطماع المستعمرین.

واشار الى اهمیة القطاع الخاص في البلدین في تعزیز العلاقات الثنائیة، مؤكدا علي جهود مجموعتي الصداقة البرلمانیة في البلدین لایجاد المجالات اللازمة في هذا الاطار.

واكد ضرورة تطویر خطوط سكك الحدید في تعزیز العلاقات الاقتصادیة والسیاحیة بین البلدین.

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