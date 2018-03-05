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ماكرون يهنئ ميركل وشولز على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة

ماكرون يهنئ ميركل وشولز على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلا من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، هامبورغ أولاف شولز، على تشكيل حكومة ألمانية ائتلافية جديدة.

العالم-أوروبا

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن موافقته على تشكيل حكومة ألمانية جديدة مع تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة ميركل، بعد أن صوت أعضاء الحزب لصالح الائتلاف.

وأكد شولز أن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيشارك في الحكومة المستقبلية لألمانيا​​​".

واستغرق التصويت عدة أسابيع وانتهى يوم الجمعة الماضي، وشارك ما يقرب من 463 ألف شخص في التصويت، وقدمت النتائج لمقر الحزب في برلين، لفرزها أمس السبت.

ويرى المراقبون أن هذه النتائج الإيجابية، ستعزز فرص ميركل في البقاء في منصبها لولاية جديدة، والخروج من مأزق سياسي دام خمسة أشهر.

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