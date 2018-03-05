غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة مايو المقبل

العالم-الأمیرکیتان

و أضاف موراليس في كلمة أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية:"أود شكر الرئيس ترامب على قيادته، فقراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب" على حد زعمه.

يذكر أن وزيرة خارجية غواتيمالا، كانت قد أكدت أن قرار الرئيس جيمي موراليس بنقل سفارة غواتيمالا إلى القدس المحتلة "لا رجوع عنه".

وأضافت في رد على الانتقادات، أن "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الاخرى ونعتقد أن الاخرين يجب أن يحترموا القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".

وكان ترامب قد وقع في 6 ديسمبر2017 على قرار يعتبر القدس عاصمة للكيان الصهيوني وأعلن أنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في وقت لاحق، وفي 23 فبراير الماضي أفاد مسؤولان بالبيت الأبيض بأن عملية نقل السفارة إلى القدس ستتم في مايو القادم وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام كيان الاحتلال.