 قاسمي: ليس لمعاهدة CTBT أجهزة رقابة في ايران

وقال قاسمي في معرض رده على مزاعم موقع "المانيتور" حول "اصدار تصريح بتصدير اجهزة مراقبة من قبل الحكومة الامريكية بهدف تشديد الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي والبرنامج النووي الايراني"، قال ان مضمون خبر هذا الموقع منقوض والمعلومات التي تضمنها بشأن ايران خاطئة وغير حقيقية.

وأضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) ولكن لم تصادق عليها، لذلك ليس لهذه المعاهدة أي موقع او أجهزة رقابة ناشطة في ايران ولاتُرسل اية معلومات عن الجمهورية الاسلامية الى الامانة العامة لهذه المعاهدة، وان الاخيرة ليس لديها أي اشراف داخل ايران.

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