البث المباشر
الدفاع الروسية: المسلحون في الغوطة الشرقية تعهدوا لدمشق بالسماح للمدنيين بالمغادرة مقابل دخول مساعدات
المتحدث باسم الخارجية: ليس لدى معاهدة (CTBT) موقع ومعدات مراقبة في ايران وطهران لم تزود امانتها العامة بأية معلومات
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: طهران وقعت على معاهدة منع التجارب النووية ( CTBT) ولكنها لم تصادق عليها
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ينفي ما تردد ان طهران سمحت بدخول المعدات الاميركية لمراقبة المنشآت النووية الايرانية
استطلاعات: حزب الخمس نجوم الشعبوي يحصد قرابة 30 بالمئة من الاصوات في انتخابات ايطاليا
استطلاعات: تحالف اليمين في المقدمة في الانتخابات الايطالية لكن الشك يلف حسم الاغلبية
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يصل العاصمة الايرانية طهران
مراسل العالم: قذائف هاون تتساقط على بلدة جرمانا بدمشق وسقوط عدد من الجرحى
مراسل العالم: مقتل وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي إثر هجوم للقوات اليمنية على مواقعهم في جبل أم الرياح بعسير
مراسل العالم: اصابة امرأة وطفل وأضرار مادية بسقوط 4 قذائف أطلقها الارهابيون على جرمانا بريف دمشق

 العميد وحيدي :

لا يحق للفرنسيين ابداء الرأي حول قدرات ايران الصاروخية

لا يحق للفرنسيين ابداء الرأي حول قدرات ايران الصاروخية
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية الدفاعية العميد أحمد وحيدي أن الفرنسيّين لا يملكون حق إبداء الرأي حول القدرات الصّاروخية الإيرانية؛ مشيرا الى أنّ عليهم أن يقدموا توضيحات حول الإجراءات العدائية ضد الشّعب الإيراني ومن ضمنها دعمهم لـصدام إبان الحرب المفروضة.

وفي تصريح اعلامي أشار رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية الدفاعية اللواء أحمد وحيدي الى زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى طهران وإمكانية طرحه لمسألة القدرات الصّاروخية الإيرانية، قائلا : الفرنسيون ليس فقط لا يملكون حق إبداء الرأي حول القدرات الصّاروخية الإيرانية، بل عليهم أن يقدموا توضيحات حول الإجراءات العدائية ضد الشّعب الإيراني ومن ضمنها دعمهم لصدام إبان الحرب المفروضة.

وحول أسباب زيارة الوزير الفرنسي الى طهران، صرح اللواء وحيدي : نحن نتخذ قراراتنا حول زيارة المسؤولين الأجانب الى إيران وفقا لمصالح بلدنا، لكنّ على أي حال فإن ايران لن تسمح لأي بلد بالتّدخل في شؤونها الدّاخلية.

وشدد اللواء وحيدي على أنّه في حال قررت الدّول الأوروبية السير على نهج الرئيس الأمريكي العنصري والمتطرف، فهي ترتكب بالتّأكيد خطأ استراتيجيًّا.

112

روابط ذات صلة

طهران: اميركا وبريطانيا وفرنسا وراء استمرار العدوان السعودي على اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

العبادي والحكيم يبحثان المشهد الانتخابي القادم

أول شهيدة للجيش السوري بمعارك الغوطة

صورة نادرة للسيد حسن نصر الله مع قاسم سليماني تشعل المواقع

هذا ما قررته هيئة التقاعد بالعراق حول رواتب المتقاعدين

مسؤولون في البيت الأبيض: ترامب في طريقه لـ "الجنون"

ها هو مصير املاك أقارب صدام!

محمد علي الحوثي: ولد الشيخ بدأ مهمته وأنهاها بالكذب

بشرى سارة للسوريين بشأن التقنين الكهربائي

 العميد وحيدي : لا يحق للفرنسيين ابداء الرأي حول قدرات ايران الصاروخية

الامارات تفرج عن رجل الأعمال السوري فراس طلاس

ايران تنفي السماح لدخول معدات اميركية لمراقبة منشآتها النووية

15 سرا غريبا عن البيت الأبيض.. رؤساء كرهوه وقصص عن أشباح!

غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة مايو المقبل

لهذا السبب بن سلمان لم يزور الأزهر في مصر !

وقفة احتجاجية امام المطار على زيارة لودريان الى طهران

واشنطن تستشيط غضبا من العمليات العسكرية بالغوطة وتطلق موقفا جديدا !

رئيس أوغندا يقيل مسؤولين أمنيين

العراق يحصل على مقعد الامين العام المساعد للجامعة العربية

مقتل 4 من مسلحي داعش بينهم قيادي في الحويجة

الأکثر مشاهدة