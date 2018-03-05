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شمخاني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بزيه العسكري

شمخاني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بزيه العسكري
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

استقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني صباح اليوم الاثنين في طهران وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل الى طهران فجر اليوم الاثنين لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وتاتي زيارة لودريان الى طهران في الوقت الذي اطلق هو ورئيس جمهوریة بلاده خلال الفترة الاخيرة تصريحات ومزاعم لا اساس لها حول الدور الاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك برنامجها الدفاعي الصاروخي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو قبل ايام قد اعرب عن قلقه من البرنامج الصاروخي الايراني وقال انه "ينبغي اتخاذ اجراءات كي لا يتحول البرنامج الصاروخي الايراني الى تهديد للمنطقة" مؤكدا في الوقت ذاته التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي.

واللافت في اللقاء ان شمخاني ظهر مرتديا الزي العسكري بصفة ادميرال، على عكس العادة التي جرت غالبا خلال لقاءاته مع المسؤولين الاجانب حيث كان يرتدي الزي المدني.

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