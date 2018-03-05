جسور التواصل الثقافي والمحبة بين ايران وألمانيا... فرقة شيلر تقيم حفلا في طهران



حفل جمع عشاق سحر النغم الموسيقى في امسية شتائية جميلة..امسية ازداد فيها الجمال بترنم صوت الموسيقي ..الفن الذي يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية و الأجتماعية ليصبح لغة يفهمها الجميع.



يؤكد هذا الحفل من جديد ان الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع فهي تمد جسور التواصل الثقافي والمحبة بين الشعوب ..وها هي اليوم تفتح ابواب ايران امام العالم كما تفتح ابواب العالم امام ايران.

وقال كريستوفر ون ديلن مسؤول فرقة "Schiller"في تصريح للعالم: لقد احببت الموسيقى الايرانية خاصة الآلات الموسيقية التقليدية حيث تتمتع بصوت قوي ومدهش و أجد انها ذات سمات مشتركة ومصدر الهام للعديد من الاعمال الموسيقية خاصة تلك التي اقوم بها .. لقد اخذت لمحات عن هذه الموسيقى خلال السنوات الاخيرة لكنني الان أكثر اطلاعا على الموسيقى الايرانية واعتقد ان هذا النوع من الموسيقى سيكون مصدر الهام لاعمالي المستقبلية..



وتعتبر سلسلة الحفلات هذه هي الثانية من نوعها في أقل من ستة أشهر وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته سلسلة الحفلات الماضية والتي استمرت لست ليالي.. هذا الإقبال لاقى استحسان الفرقة الأوروبية واصرت على تكثيف حفلاتها لجمهورها الإيراني.

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