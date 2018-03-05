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ريابكوف: العقوبات الأمريكية موجهة لزعزعة استقرار روسيا

ريابكوف: العقوبات الأمريكية موجهة لزعزعة استقرار روسيا
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين 5 آذار/مارس، إن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تهدف إلى خلق جو من الفوضى في روسيا، وفقا لسيناريو ليبيا وأوكرانيا.

العالم-الأميركيتان

وقال ريابكوف: "إن استمرار سياسة الولايات المتحدة بتنفيذ مهامها الجيوسياسية في العالم تحت شعار الديمقراطية تسبب بالفوضى. لم تعد هناك يوغوسلافيا. يتفكك العراق وليبيا، ولابد من الإشارة إلى الأحداث في أوكرانيا. وتريد "الرؤوس الساخنة" من الولايات المتحدة تنفيذ الشيء ذاته في روسيا".

وأشار ريابكوف إلى أن 422 شركة من المجالات الرئيسية للاقتصاد الروسي أدرجت تحت العقوبات.

وأوضح: "من الواضح أن سياسة فرض العقوبات المباشرة من قبل الإدارة الأمريكية تهدف إلى تعقيد نشاطات الكيانات التجارية الروسية".

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتمديد العقوبات ضد روسيا لمدة عام بسبب الوضع في أوكرانيا. إلا أن روسيا أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني واتفاق مينسك للتسوية.

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