 ظريف يبحث مع رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان التركي عملية آستانة

وأشار وزير الخارجية الايراني في اللقاء، الى العلاقات الجيدة بين البلدين الجارين، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات في جميع المجالات لاسيما البرلمانية منها.

بدوره اعرب رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان التركي عن سعادته لزيارته ايران، مشيدا بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية في ادانة الانقلاب الفاشل في تركيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والاقليمية لاسيما القضايا المتعلقة بسوريا والعراق وافغانستان ودعم مواصلة عملية آستانة حول سوريا ومحاربة الارهاب والقضية الفلسطينية والقدس الشريف.

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