شمخاني: قدرات ايران الدفاعية ليست موجهة ضد اي بلد

ولدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، رحب الادميرال علي شمخاني بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران وفرنسا، وأكد ضرورة الإسراع في إزالة العقبات المتبقية في مسار التبادل المصرفي في أجواء ما بعد الاتفاق النووي، وقال: ان منطق اي اتفاق دولي يتمثل في الحفاظ عليه من قبل جميع الاطراف والمجتمع العالمي، وان مطالبة احد الاطراف بالالتزام ولاأبالية الطرف الآخر بتعهداته هو أمر مرفوض.

وأكد الادميرال شمخاني ضرورة إسراع الاطراف الاوروبية في التنفيذ التام لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي، وقال: ان عدم نجاح الاتفاق النووي سيؤدي الى زعزعة مصداقية الاتفاقات الدولية ومنطق الحوار لتسوية القضايا العالمية.

وأضاف ممثل قائد الثورة في المجلس الاعلى للامن القومي: ان سياسة اوروبا في تقديم التنازلات لأميركا من أجل إبقائها في الاتفاق، غير صحيحة، وهي بمعنى الانهزامية والاستسلام امام لعبة ترامب النفسية.

ولفت الى الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية في المحاربة الحقيقية للإرهاب في العراق وسوريا، وقال: لو لم تقم الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذه المواجهة المكلفة ضد الارهاب، لأدى الامر الى تصعيد هذه الازمة بحيث تخرج عن السيطرة ما كان سيؤول الى انتشار الفوضى وانعدام الامن والاستقرار في اوروبا بما فيها فرنسا.

وأشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى تواجد التنظيمات الارهابية المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية على الاراضي الفرنسية وممارستها نشاطاتها بحرية، وقال: ان عدم تصدي باريس للتنظيمات الارهابية المتواجدة في هذا البلد، والتي تسببت باغتيال الآلاف من المواطنين الايرانيين الابرياء، يتعارض مع المسؤولية الدولية لفرنسا في مكافحة الارهاب، ومن المؤكد ان هذا الامر لن يساعد الوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين.

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