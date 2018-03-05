هذا أحدث موقف فرنسي تجاه تنفيذ الاتفاق النووي...

العالم - ايران



واكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان بلاده تؤمن ايمانا راسخا بتنفيذ الاتفاق النووي واتخذت اجراءات عملية متعددة وواسعة لتنفيذه.

واشار لودريان الى قرار بلاده في احترام الاتفاق النووي وصونه وتنفيذه وقال ان فرنسا تؤمن ايمانا راسخا بتنفيذ الاتفاق النووي واتخذت اجراءات عملية متعددة وواسعة لتنفيذه بما فيها توظيف الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات والطاقة الايرانية وتوفير اعتمادات خاصة للتعاون التجاري وتوظيف الاستثمارات في المشاريع المشتركة في ايران.

ولفت لودريان الى عزم بلاده على مواصلة العلاقات الراسخة والودية مع ايران وقال ان اوروبا ولاسيما فرنسا ملتزمة وتتطلع الى تنفيذ الاتفاق النووي رغم الضغوط الاميركية وقد بدانا اجراءات جيدة حول التعاون المصرفي وان استثمارات الشركات الفرنسية في ايران شهدت عقب الاتفاق النووي نموا ملحوظا وان الضمانات التصديرية وفتح الاعمادات هي من مؤشرات هذا التعاون .

الى ذلك بحث الوزيران خلال اللقاء حول اهم القضايا والتطورات الاقليمية لاسيما في سوريا واليمن .

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