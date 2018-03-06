قائد الدفاع الجوي: قدرات ايران القتالية جحيم على الأعداء الألداء

العالم - ايران

وخلال مراسم إنهاء دورة تدريبية لقوات الدفاع الجوي، اليوم، اعتبر العميد فرزاد اسماعيلي، ان اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وأمنها طيلة قرابة 40 عاما من الحظر المفروض من الاستكبار العالمي، انما هو ثمرة تضحيات قواتنا المسلحة وجهودها بما فيها القوة البرية والبحرية والجوية، وقال: ان الكوادر الانسانية المتخصصة وأنوع المعدات الحديثة لدى مقر الدفاع الجوي وإلى جانب سائر قواتنا المسلحة، تجسد نسيما بالنسبة لمواطنينا وجيراننا، وجحيما لأعداء النظام الاسلامي.

وشدد على ان العدو لا ولن يجرؤ على أن يبرز في المنطقة مطلقا، فهو يدرك جيدا أن الدعامة الفكرية والايمانية والايديولوجية المفعمة بالاهداف المقدسة لقوات النظام الاسلامي، ستتفوق على الدعايات الخاوية لحلفائه وشعاراتهم الجوفاء الفاقدة للأسس الفكرية.

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