عشرات السفراء والدبلوماسيين في مراسم بدء اعمال معرض متحف اللوفر بطهران

العالم - ايران

وحضر، خلال المراسم، سفراء صربیا ونیکاراغوا وتشیلي والسنغال والفاتیکان وسوریا وطاجيكستان واسبانيا والمكسيك واليونان وتونس واوروغواي وقبرص والمغرب والاكوادور وارمينيا وسويسرا واندونيسيا والبرتغال كما حضر دبلوماسيون وممثلون عن بلدان اخرى منها الجزائر وهولندا وجامايكا وماليزيا وقرغيزيا والمجر وبلغاريا وكوبا والنمسا وتايلندا وبوليفيا وبريطانيا وكرواتيا.

ويشار الى ان معرض متحف اللوفر في طهران بدأ اعماله اليوم بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

ويقام المعرض بفضل التعاون النموذجي بين المتحفين الوطني الايراني واللوفر الفرنسي والذي يعد خطوة اخرى في اطار الاتفاق الموقع بين اللوفر ومنظمة التراث الثقافي خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني لباريس في كانون الثاني/ يناير عام 2016.

109-1