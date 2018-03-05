من جهته أفاد قصر الإليزيه في بيان أن ماكرون حث الرئيس بوتين للضغط على دمشق "لاحترام قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أن على السلطات السورية إيقاف ما أسماه "القصف العشوائي" و"الحصار ضد المدنيين"، بحسب زعمه.

واكد الرئيس الفرنسي، أن هدنة الخمس ساعات في الغوطة غير كافية، زاعما ان"النظام السوري لم يسمح بعد بإخلاء الجرحى والمرضى من الغوطة".

وتنتشر في الغوطة الشرقية وعدد من قراها وبلداتها مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تحتجز المدنيين وتستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها، حسب وكالة الأنباء السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الاتهامات المزيفة بـ"قصف المستشفيات" في الغوطة الشرقية جاءت بعدما صدت القوات السورية المجموعات الموالية لأمريكا.

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