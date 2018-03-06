شاهد... هذا ما تسلمه لبنان من امريكا في مطار الحريري

بحضور عدد من ضباط الجيش اللبناني وأعضاء السفارة الأميركية، جرى يوم الاحد في مطار رفيق الحريري الدولي تسلم كميات من البنادق الحربية نوع M16-A4 الامريكية إلى قوة من الجيش اللبناني

ونشرت وكالة NBN اللبنانية صورة من مطار الحريري لحاوية تحوي البنادق الامريكية

وتأتي هذه المساعدة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني.

وتعهدت السفيرة بتقديم 6 طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز (MD 530G)، و 6 طائرات من دون طيارمن طراز (النسر)، وكذلك معدات للاتصال ومناظير الرؤية الليلية ضمن إطار البرنامج الجديد للمساعدات”.