بريطانيا.. مخاوف إزاء الوضع الإنساني في اليمن

العالم- أوروبا



قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاثنين، إن ماي ستثير مخاوف بريطانيا إزاء الوضع الإنساني في اليمن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع.

وأضاف للصحفيين: "ستسلم بالخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للتعامل مع الأزمة ولكن ستؤكد على أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل بما في ذلك عبر الموانئ".

ودخل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن العام الرابع على التوالي دون أفق لإنهاء العدوان الذي بدأ في مارس عام 2015. وخلف العدوان السعودي على اليمن أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما أدى إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية: إن السعودية تكبدت إدانة متزايدة بسبب عدوانها على اليمن. ولفتت إلى أن الحكومة البريطانية تدفع باتجاه مبادرات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن العدوان السعودي على اليمن تسبب في كارثة إنسانية، وقتل الآلاف، كما حرم الحصار السعودي على الموانئ، الأسر اليمنية الفقيرة بالفعل من الإمدادات الغذائية، مما جعل أوضاع هذا البلد تشبه القرون الوسطى.

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