البث المباشر
مصادر فلسطينية : المتحدث باسم جيش الاحتلال : مناورات عسكرية تبدأ غدا بين الساعة 8:30 والساعة 11:30 في منطقة كرياه وسط تل أبيب يتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات وسماع انفجارات
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الإزمة
مراسل العالم: الجيش السوري يواصل عملياته في الغوطة الشرقية ويسيطر على بلدة المحمدية غرب بلدة بيت نايم
بوتين: أوقفنا العام الماضي نشاط 72 كادرا و397 عميلا للاستخبارات الأجنبية
كونداليزا رايس: الكثير من الأمريكيين يشعرون بأنهم سجناء طبقتهم الاجتماعية
رئيسة الوزراء البريطانية ستتطرق لبواعث القلق بشأن اليمن مع ولي العهد السعودي
مراسل العالم: الجيش التركي يستهدف قرية مسكة فوقاني التابعة لمنطقة جديرس بريف عفرين بالقذائف
مراسل العالم: قصف صاروخي على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مكيراس بمحافظة البيضاء
مراسل العالم: تدمير مدرعة عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي

بريطانيا.. مخاوف إزاء الوضع الإنساني في اليمن

بريطانيا.. مخاوف إزاء الوضع الإنساني في اليمن
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن مخاوف بريطانية إزاء الوضع الإنساني في اليمن وأضاف "نؤكد على أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل بما في ذلك عبر الموانئ".

العالمأوروبا

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاثنين، إن ماي ستثير مخاوف بريطانيا إزاء الوضع الإنساني في اليمن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع.

وأضاف للصحفيين: "ستسلم بالخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للتعامل مع الأزمة ولكن ستؤكد على أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل بما في ذلك عبر الموانئ".

ودخل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن العام الرابع على التوالي دون أفق لإنهاء العدوان الذي بدأ في مارس عام 2015. وخلف العدوان السعودي على اليمن أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما أدى إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية: إن السعودية تكبدت إدانة متزايدة بسبب عدوانها على اليمن. ولفتت إلى أن الحكومة البريطانية تدفع باتجاه مبادرات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن العدوان السعودي على اليمن تسبب في كارثة إنسانية، وقتل الآلاف، كما حرم الحصار السعودي على الموانئ، الأسر اليمنية الفقيرة بالفعل من الإمدادات الغذائية، مما جعل أوضاع هذا البلد تشبه القرون الوسطى.

114

 

روابط ذات صلة

تيريزا ماي تتحجب في فرصة للتعرف على دين السلام!

نصيحة لـ"تيريزا ماي": لا تخضعي لإغراءات بن سلمان المالية!

تيريزا ماي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل

ما وراء زيارة تيريزا ماي إلى السعودية والعراق والأردن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالصور.. وقفة تضامنية أمام البرلمان الاوروربي في بروكسل للتنديد بجرائم العدوان على اليمن

الشرطة تستعيد أوسكار أفضل ممثلة بعد سرقته

شاهد بالفيديو.. لحظة احباط محاولات تسلل الارهابيين بريفي اللاذقية وحماة

إعطاب وتدمير 4 آليات ومدرعة لمرتزقة العدوان السعودي في ميدي والبقع وجبهة ناطع

سفيرة غواتيمالا تتفقد مواقع لنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة   

رئیس متحف اللوفر : سنزز لتعاوننا مع اصدقائنا الایرانیین

الداراجات النارية تك/3 يجد فريقا بديلا في بطولة العالم

عندما يصب ترامب زيتاً أكثر على النار..هذا ما قاله لنتياهو

شاهد..مُسافر يوثّق لحظة تعطل محرك طائرة بريطانية

كرة القدم دقيقة صمت حدادا على وفاة استوري في بطولات الويفا

دوري ابطال اسيا الغرافة يفلت من الخسارة والجزيرة يتعثر مجددا

بروجردي: يجب تحديد اطر جديدة للتعاون الاقتصادي ضد واشنطن

اميرعبداللهيان: ممارسات الجماعات الارهابية تعرض السلام بالمجتمع الدولي للخطر

حاخام يهودي يتمنى أن يزور كل اليهود البحرين!

بعملية نوعية.. الحشد الشعبي يقتل 7 دواعش مختبئين في صحراء نينوى

برسبوليس يتصدر مجموعته الاسيوبة بفوزه على الوصل الاماراتي

هل يشهد العالم عودة "الموت الأسود"؟

بالفيديو...ندوة في جنيف حول انتهاكات المنامة لحقوق الانسان

شرطة أبوظبي توقف 6 أشخاص في عملية "شبكة الموت"

قائد الدفاع الجوي: قدرات ايران القتالية جحيم على الأعداء الألداء

الأکثر مشاهدة