البث المباشر
مصادر فلسطينية : المتحدث باسم جيش الاحتلال : مناورات عسكرية تبدأ غدا بين الساعة 8:30 والساعة 11:30 في منطقة كرياه وسط تل أبيب يتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات وسماع انفجارات
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الإزمة
مراسل العالم: الجيش السوري يواصل عملياته في الغوطة الشرقية ويسيطر على بلدة المحمدية غرب بلدة بيت نايم
بوتين: أوقفنا العام الماضي نشاط 72 كادرا و397 عميلا للاستخبارات الأجنبية
كونداليزا رايس: الكثير من الأمريكيين يشعرون بأنهم سجناء طبقتهم الاجتماعية
رئيسة الوزراء البريطانية ستتطرق لبواعث القلق بشأن اليمن مع ولي العهد السعودي
مراسل العالم: الجيش التركي يستهدف قرية مسكة فوقاني التابعة لمنطقة جديرس بريف عفرين بالقذائف
مراسل العالم: قصف صاروخي على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مكيراس بمحافظة البيضاء
مراسل العالم: تدمير مدرعة عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي

اليونان تطالب تركيا بعدم خلق مشكلة بشأن جنديين محتجزين

اليونان تطالب تركيا بعدم خلق مشكلة بشأن جنديين محتجزين
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس اليوم الاثنين (5 مارس/ آذار) إن على تركيا عدم تضخيم المسألة المتعلقة بجنديين يونانيين وتحويلها إلى "مشكلة سياسية وقضائية" أكبر.

العالمأوروبا                            

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن محكمة أمرت، يوم الجمعة (2 مارس/ آذار) باحتجاز جنديين يونانيين بعد عبورهما الحدود في طقس سيء بمنطقة غابات كثيفة على الحدود وذلك رغم دعوات من اليونان بضرورة إطلاق سراحهما. 

وقالت اليونان إن الجنديين كانا في دورية على الحدود عندما ضلا طريقهما بسبب الطقس السيء.

وحدثت الواقعة يوم الخميس الأول من مارس/ آذار، خلال دورية اعتيادية في منطقة كاستانييس المليئة بالغابات في إيفروس.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) الخاصة وغيرها من وسائل الإعلام المحلية إن محكمة تركية رفضت اليوم الاثنين (5 مارس/ آذار) طلبا بإطلاق سراح الجنديين.

114

تصنيف :

روابط ذات صلة

اليونان لتركيا: مبادلة الجنود معكم مجرد أوهام

17 تركيا يطلبون اللجوء في اليونان بعدما هربوا من بلادهم

اليونان تستدعي السفير التركي.. والسبب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالصور.. وقفة تضامنية أمام البرلمان الاوروربي في بروكسل للتنديد بجرائم العدوان على اليمن

الشرطة تستعيد أوسكار أفضل ممثلة بعد سرقته

شاهد بالفيديو.. لحظة احباط محاولات تسلل الارهابيين بريفي اللاذقية وحماة

إعطاب وتدمير 4 آليات ومدرعة لمرتزقة العدوان السعودي في ميدي والبقع وجبهة ناطع

سفيرة غواتيمالا تتفقد مواقع لنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة   

رئیس متحف اللوفر : سنزز لتعاوننا مع اصدقائنا الایرانیین

الداراجات النارية تك/3 يجد فريقا بديلا في بطولة العالم

عندما يصب ترامب زيتاً أكثر على النار..هذا ما قاله لنتياهو

شاهد..مُسافر يوثّق لحظة تعطل محرك طائرة بريطانية

كرة القدم دقيقة صمت حدادا على وفاة استوري في بطولات الويفا

دوري ابطال اسيا الغرافة يفلت من الخسارة والجزيرة يتعثر مجددا

بروجردي: يجب تحديد اطر جديدة للتعاون الاقتصادي ضد واشنطن

اميرعبداللهيان: ممارسات الجماعات الارهابية تعرض السلام بالمجتمع الدولي للخطر

حاخام يهودي يتمنى أن يزور كل اليهود البحرين!

بعملية نوعية.. الحشد الشعبي يقتل 7 دواعش مختبئين في صحراء نينوى

برسبوليس يتصدر مجموعته الاسيوبة بفوزه على الوصل الاماراتي

هل يشهد العالم عودة "الموت الأسود"؟

بالفيديو...ندوة في جنيف حول انتهاكات المنامة لحقوق الانسان

شرطة أبوظبي توقف 6 أشخاص في عملية "شبكة الموت"

قائد الدفاع الجوي: قدرات ايران القتالية جحيم على الأعداء الألداء

الأکثر مشاهدة