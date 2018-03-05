اليونان تطالب تركيا بعدم خلق مشكلة بشأن جنديين محتجزين

العالم- أوروبا



وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن محكمة أمرت، يوم الجمعة (2 مارس/ آذار) باحتجاز جنديين يونانيين بعد عبورهما الحدود في طقس سيء بمنطقة غابات كثيفة على الحدود وذلك رغم دعوات من اليونان بضرورة إطلاق سراحهما.

وقالت اليونان إن الجنديين كانا في دورية على الحدود عندما ضلا طريقهما بسبب الطقس السيء.

وحدثت الواقعة يوم الخميس الأول من مارس/ آذار، خلال دورية اعتيادية في منطقة كاستانييس المليئة بالغابات في إيفروس.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) الخاصة وغيرها من وسائل الإعلام المحلية إن محكمة تركية رفضت اليوم الاثنين (5 مارس/ آذار) طلبا بإطلاق سراح الجنديين.

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