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بالفيديو...ندوة في جنيف حول انتهاكات المنامة لحقوق الانسان

الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أقيم في مدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الانسان ندوة حول وضع حقوق الانسان في البحرين.

العالم - خاص بالعالم 

وطالبت منظمات حقوقية مجلس حقوق الانسان، بالضغط على سلطات البحرين لالغاء عقوبة الاعدام بعد استخدامها كوسيلة لتصفية المعارضين، كما ابدى ناشطون قلقهم من ازدياد حالات القتل خارج القانون من قبل قوات النظام البحريني.

وتلجأ حكومة البحرين الى القتل خارج اطار القانون واستخدام عقوبة الاعدام  لتصفية المعارضين والانتقام السياسي ، اثار قلق المنظمات الحقوقية واستدعاها لعقد ندوة على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان.

واشارت المدخلات الى تورط قوات النظام البحريني بالقتل العمد ايضاً بحق المدنيين العزل.

وقال" غسان خميس" الناشط الحقوقي البحريني بان عقوبة الاعدام في البحرين تطال العشرات من المواطنين المؤيدين للديمقراطية الذين يظهرون سلميةً ضد النظام القمعي في حين تتورط قوات الامن الحكومية بالقتل عمدا .

فيما ناشدت عوائل محكومين بالاعدام، الامم المتحدة بالتدخل لانقاذ حياة ابنائهم الذين يساقون للموت بسبب معارضتهم للنظام

وطالب متحدث باسم عوائل المحكومين بالاعدام نطالب جنميع المؤسسات الحقوقية الدولية الاممية بالتدخل العاجل لانقاذ المعتقلين المظلومين واتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف الاحكام الجائرة التي يصدرها النظام ضد المواطنين الابرياء 

وعرض خلال الندوة شهادات عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له سجناء قبل تنفيذ حكم الاعدام بهم.

وتواجه السلطات البحرينية، في مجلس حقوق الانسان انتقادات لاستخدامها القضاء للتخلص من النشطاء مرة بالاعدام ومرة بالزج في السجون.

التفاصيل في الفيديو المرفق....

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