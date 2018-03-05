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رئیس متحف اللوفر : سنزز لتعاوننا مع اصدقائنا الایرانیین

رئیس متحف اللوفر : سنزز لتعاوننا مع اصدقائنا الایرانیین
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

 قال رئیس متحف اللوفر الفرنسي 'جان لوك مارتینز' في كلمته خلال مراسم افتتاح معرض 'روعة الحضارات العالمیة' الیوم في طهران والذي یحتضن عددا من النماذج الاثریة لمعرض اللوفر، قال اننا 'سنضع برامج مستقبلیة بهدف النهوض بمستوى التعاون مع اصدقائنا الایرانیین'.

العالم - ايران 

وفیما اشار الى مساهمة شركتي 'توتال' و'رینو' في اقامة هذا الحدث الثقافي، قال مارتینز ' انه لمن دواعي سرورنا ان نستضیف اصدقاءنا في فرنسا لعرض نماذج اثریة من التراث الثقافي والحضاري لكلا البلدین.

واعرب رئیس متحف اللوفر الفرنسي عن تقدیره لجهود المسؤولین لدى المتحف الوطني الایراني في اقامة معرض 'روعة الحضارات العالمیة' بطهران، مؤكدا ان رفع مستوى التبادل الثقافي مدرج على سلّم برامج متحف اللوفر.

وفي الختام لفت مارتینز الى ان معرض طهران یحتضن آثارا حضاریة وتراثیة لعدد من البلدان ومنها ایران.

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