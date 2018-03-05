هذا ما قاله الرئيس روحاني للودريان بشان الاتفاق النووي..

العالم - ايران

واكد الرئيس روحاني لدى استقباله اليوم الاثنين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان تقويض الاتفاق النووي سيجلب الندم للجميع وبالطبع نحن مستعدون لجميع الاحتمالات غير المتوقع.

واعتبر روحاني الاتفاق النووي بانه اختبار لجميع الاطراف المتفاوضة وقال ان بقاء الاتفاق النووي سيبرهن للعالم ان المفاوضات والدبلوماسية هي افضل الخيارات لتسوية المشاكل وان انهياره يعني ان المفاوضات السياسية ماهي الا مضيعة للوقت .

واكد روحاني ضرورة التزام جميع الاطراف المتفاوضة بتعهداتها في الاتفاق النووي وقال ان ايران لن تكون ابدا البادئة بانتهاك الاتفاق وان هذا الاتفاق يلعب دورا مؤثرا في تكريس الثقة والاستقرار والتعاون الاقليمي والدولي .

واكد ضرورة صون الاتفاق النووي دعما لارساء الامن والاستقرار والتعاون الاقليمي وقال ان تقويض الاتفاق النووي سيجلب الندم للجميع وبالطبع فاننا سنكون على استعداد لاية احتمالات غير متوقعة .

ولفت روحاني الى تطابق وجهات النظر بين ايران وفرنسا فيما يتعلق بالاتفاق النووي وضرورة بقائه وقال انه ولحسن الحظ اليوم وبسبب الاتفاق النووي باتت الاجواء مناسبة لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي ما يستلزم التحرك في ضوء تحقيق الاهداف المهمة والمشتركة ومصالح الشعبين.

واشار الى ضرورة تعاون ايران وفرنسا على صعيد دعم الاستقرار والامن الاقليمي وقال ان باريس وطهران لعبتا دورا ايجابيا في تسوية المشاكل الاخيرة في لبنان ويتعين علينا التعاون في سياق تعزيز الاستقرار في هذا البلد وتوفير الارضية المناسبة لاجراء الانتخابات التي ستسهم في تكريس الحيوية والاستقرار السياسي في لبنان .

واعتبر روحاني امن الخليج الفارسي بانها قضية مهمة في المنطقة واشار الى الازمة اليمنية وقال انه واجب دولي وانساني العمل على وقف اطلاق النار وانهاء الحرب والمذابح بحق الشعب اليمني وارسال مساعدات انسانية لابناء هذا البلد الذين يتعرضون للقصف والاوبئة والمعاناة .

كما اشار روحاني الى القضايا المتعلقة بسوريا والمشاكل التي يواجهها شعب هذا البلد وقال ان ايران تواجدت منذ البداية في هذا البلد بدعوة من الحكومة السورية ومن اجل محاربة الارهاب هذا في الوقت الذي لم يجر اجتثاث جذور الارهاب بشكل كامل من المنطقة واخطاره مازالت تهدد باقي البلدان .

واعتبر روحاني ان الكفاح حتى القضاء الكامل على الارهاب ودعم الشعب السوري من الاولويات المهمة للتعاون الايراني الفرنسي في المنطقة وقال انه لاسبيل سوى دعم الحكومة المركزية في دمشق لتسوية الازمة في سوريا .

من جانبه اكد وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" ان باريس تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاتفاق النووي، مشيرا الى ان الاتفاق يعتبر وثيقة اساسية لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

واشار وزير الخارجية الفرنسي الى ان العلاقات ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران وباريس ، تطورت بشكل ملحوظ بواسطة اجواء ما بعد الاتفاق النووي في غضون العامين الماضيين، وقال: نرغب بتنمية وتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية على جميع الاصعدة، ولهذا الغرض بادرت فرنسا الى اتخاذ تسهيلات لتوسيع التعاون الاقتصادي مع ايران من أجل تعزيز النشاط التجاري بين البلدين.

واوضح لودريان ان اوروبا تعتبر الاتفاق النووي مع ايران وثيقة اساسية وخاصة في اطار تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، مضيفا: ان ايران وفرنسا بامكانهما اقامة تعاون جيد في سياق تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين لاسيما الحيلولة دون وقوع كارثة انسانية في دول المنطقة وتسوية الازمات الاقليمية.

واضاف وزير خارجية فرنسا: اننا نولي اهتماما للتشاور والتعاون مع ايران باعتبارها دولة صديقة في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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