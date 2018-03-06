عندما يصب ترامب زيتاً أكثر على النار..هذا ما قاله لنتياهو

العالم- الأميرکيتان



وأكد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لدينا فرصة جيدة للغاية، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط" حسب زعمه.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى مفاوضات السلام.

واتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي العام الماضي، وهذا ما ادى الى وقوع احتجاجات كبيرة في أنحاء العالم.

وأشار إلى العلاقات العسكرية والأمنية الوثيقة مع كيان الاحتلال والتي لم تكن يوما أفضل مما هي عليه اليوم، على حد تعبيره.

من جهته استذكر نتنياهو وعد بلفور المشؤوم ، واعتراف ترامب القدس كعاصمة لكيانه المحتل كما قدم الشكر لترامب على ذلك، وأنه ينوي التباحث معه بشأن “التحديات والفرص” الماثلة.

وقال إن "التحديات في الشرق الأوسط كثيرة. واليوم أدرك جيراننا العرب الوضع بشأن طموحات إيران التي خرجت أقوى بعد الاتفاق النووي، وتنشر قواتها على حدودنا، ويجب علينا وقف ذلك"حسب تعبيره.

وتابع “هناك فرصة لتقريب دول عربية، ونحن نريد أن نفعل شيئا بهذا الاتجاه”.