برسبوليس يتصدر مجموعته الاسيوبة بفوزه على الوصل الاماراتي

العالم - ايران

اقيمت المباراة على ملعب آزادي بطهران بحضور اكثر من 33 الف متفرج في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

سجل برسبوليس هدفي الفوز في الشوط الاول وحملا توقيع فرشاد احمدزاده (الدقيقة 36)، وعلي عليبور (الدقيقة ۴۰ من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز تصدر نادي برسبوليس المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف عن السد القطري وناساف قارشي الاوزبكي في حين يقبع الوصل الاماراتي في المركز الرابع بدون نقاط.

يذكر ان برسبوليس فاز في الجولة الاولى على ناساف الاوزبكي 3-0 وخسر في الجولة الثانية امام السد القطري 3-1.

وفي مباراة اخرى ضمن المجموعة ذاتها تغلب ناساف الاوزبكي على السد القطري 1-0.

109-1