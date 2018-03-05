شاهد..مُسافر يوثّق لحظة تعطل محرك طائرة بريطانية

العالم - حوادث

ووثّقت كاميرا أحد ركاب الطائرة لحظة تعطل أحد المحركات، وهو يتدّلى من الجناح، في حين ادّعى بعض المسافرين أنهم شاهدوا الدخان يتصاعد من المحرك بعد الإقلاع من مطار ماناس الدولي في كازاخستان.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، اضطر قادة الطائرة التابعة لشركة “تيز جيت” للقيام بهبوط اضطراري، عقب الحادث المرعب، وعلى الرغم من الموقف المقلق ظل المسافرون هادئين نسبيًا.

ويمكن سماع أحد الركاب، من خلال الفيديو، وهو يدعو الله ويكبر ويتلو الشهادتين، ما يوضح أنه مسلم الديانة، في حين صفق بعض الركاب عند نجاح الطيار في الهبوط الاضطراري بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، بينما رفضت “تيز جيت” التعليق على الحادث الذي يتم التحقيق فيه من قِبل وكالة الطيران المدني في البلاد.

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