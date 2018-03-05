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بالصور.. وقفة تضامنية أمام البرلمان الاوروربي في بروكسل للتنديد بجرائم العدوان على اليمن

بالصور.. وقفة تضامنية أمام البرلمان الاوروربي في بروكسل للتنديد بجرائم العدوان على اليمن
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

نظمت منظمة انسان لحقوق الانسان والسلام الالمانية اليوم وقفة تضامن ومعرض صور لوقف الحرب على اليمن امام البرلمان الاوروبي في بروكسل.

العالم - مراسلون 

وتهدف المنظمة من خلاله لكسر العزلة والصمت الدولي على مايجري في حق الشعب اليمني المظلوم من انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان وممارسات الحصار لاكثر من  1000 يوم  والذي بدوره زاد من سوء الاوضاع الانسانية والمعيشية للشعب اليمني  وانتشار الامراض  مثل الكوليرا وغيرها من الامراض التي تحتاج للمساعدات العلاجية الطارئة وتزويدهم بالادوية اللزمة  لعلاجهم. 
وأشار منظموا الوقفة والمعرض الى انهم لمسوا  تأثير المشاهد التي اثرت في مشاعر الزائرين من صحفيين وموظفين في الاتحاد الاوروبي ومن عامة الناس والماره للمعرض والتطرق للحديث معهم عن الاوضاع الحالية في اليمن وابدو اسفهم على هذا الصمت وما تقوم به حكوماتهم من بيع السلاح دون الخضوع  لضوابط وقوانين حقوق الانسان.

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