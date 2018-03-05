بالصور.. وقفة تضامنية أمام البرلمان الاوروربي في بروكسل للتنديد بجرائم العدوان على اليمن

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وتهدف المنظمة من خلاله لكسر العزلة والصمت الدولي على مايجري في حق الشعب اليمني المظلوم من انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان وممارسات الحصار لاكثر من 1000 يوم والذي بدوره زاد من سوء الاوضاع الانسانية والمعيشية للشعب اليمني وانتشار الامراض مثل الكوليرا وغيرها من الامراض التي تحتاج للمساعدات العلاجية الطارئة وتزويدهم بالادوية اللزمة لعلاجهم.

وأشار منظموا الوقفة والمعرض الى انهم لمسوا تأثير المشاهد التي اثرت في مشاعر الزائرين من صحفيين وموظفين في الاتحاد الاوروبي ومن عامة الناس والماره للمعرض والتطرق للحديث معهم عن الاوضاع الحالية في اليمن وابدو اسفهم على هذا الصمت وما تقوم به حكوماتهم من بيع السلاح دون الخضوع لضوابط وقوانين حقوق الانسان.