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نشرة بانوراما: "شهادة الوكالة الذرية لايران" و"اتفاقيات إبن سلمان في مصر"

نشرة بانوراما:
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "ايران.. شهادة من الوكالة الذرية وتوبيخ لفرنسا" و"جولة إبن سلمان.. اتفاقيات في مصر وقلق بريطاني".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول، اكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي المبرم بين ايران والاطراف الدولية اختبار لجميع الاطراف. وقال روحاني خلال استقبالِه وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان في طهران ومناقشته للمواقف العدائية للرئيس الاميركي دونالد ترامب ازاء الاتفاق ان نقض الاتفاق النووي سيوجب الندم للجميع. الى ذلك أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالاتفاق النووي وقالت ان انهياره سيشكل خسارة عظيمة.

في ملف بانوراما الثاني..نتابع زيارة ولي العهد السعودي الى مصر حيث ابرم سلسلة اتفاقات شملت منح الحكومة المصرية مساحة الف كيلومتر مربع جنوبي سيناء للجانب السعودي , ومع ذلك ..رافقت الزيارة خلافات حول الموقف من الازمة السورية ورفض مصر ارسال قوات برية للقتال في جنوبي السعودية ضد اليمنيين نيابة عن الجيش السعودي . واستباقا لزيارة بن سلمان الى بريطانيا هذا الاسبوع ,قالت رئيسة الحكومة تريزا ماي انها ستبلغ بن سلمان القلق حيال الجرائم المرتكبة في الحرب على اليمن.  

غرفة أخبار العالم

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