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لصوص يسطون على طائرة المانية بالبرازيل ويسرقون 5 ملايين دولار

لصوص يسطون على طائرة المانية بالبرازيل ويسرقون 5 ملايين دولار
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

استولى لصوص على 5 ملايين دولار نقدا كانت في طريقها من البرازيل الى سويسرا على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الالمانية أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، بحسب ما اعلنت الشرطة المحلية أمس الاثنين.

العالم - منوعات

ولم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء الاحد ولم توقف السلطات اي مشتبه به حتى مساء الاثنين.

وقد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس في كامبيناس بسيارة بيك اب "الصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة امن المهبط"، بحسب ما اوضحت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان.

وكانت الطائرة الالمانية وصلت من مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو الى فيراكوبوس، اكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها الى وجهتها النهائية في سويسرا.

وبحسب صحيفة "فولها دي ساو باولو" فإن المال الذي سرق كان عهد به لشركة نقل الاموال برينكس.

واوضحت الصحيفة ان السرقة نفذها خمسة رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الامن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق.

وأوضح المطار في بيان ان احدا لم يصب في العملية.

وشهدت عمليات السطو تصاعدا في البرازيل وهي تستهدف في معظم الحالات شاحنات ثقيلة خصوصا تلك التي تزود ريو دي جانييرو.

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