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ملف الشرق الأوسط.. ماذا دار بين ترامب و صهره خلف الكواليس؟!

ملف الشرق الأوسط.. ماذا دار بين ترامب و صهره خلف الكواليس؟!
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء 6 مارس/آذار، أن خفض مستوى التصريح الأمني الذي يحمله جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره، لم يؤثر على عمله في الشرق الأوسط.

العالم -أميركيتان

وقالت ساندرز في ردها على سؤال خلال إفادة صحفية عن مدى تأثير خفض التصريح الأمني على عمل كوشنر في الشرق الأوسط: لا، على حد علمي لم يؤثر على دوره اليوم.

وفقد كوشنر إمكانية إطلاعه على معلومات المخابرات الأمريكية السرية للغاية في الأسابيع الأخيرة بسبب عدم قدرته على الحصول على إذن أمني على هذا المستوى.

وكان بعض المسؤولين في البيت الأبيض قد أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندفع ناحية "جنون خالص"، بسبب الأزمات التي يمر بها مؤخرا، ومنها الجدل الذي أثير حول صهره جاريد كوشنر، واستقاله مديرة الاتصالات هوب هيكس من منصبها، ومعاركه مع النائب العام.

وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أعرب العديد من العاملين في البيت الأبيض عن أسفهم لحالة ترامب العاطفية، بسبب خلافاته المستمرة في 2018، و"هاجسه بمتابعة تعليق وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية على قرارته".

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