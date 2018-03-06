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إنفجار مستودع للغاز شرق طهران من دون إصابات + فيديو وصور

الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

إندلع حريق هائل إثر انفجار وقع في مستودع لأسطوانات الغاز السائل في ناحية خرمدشت برديس شرق العاصمة طهران إلا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

العالم ـ إیران

وأفادت العلاقات العامة لمنظمة الإطفاء في مدينة برديس أن حريقاً نشب في الساعة الرابعة من عصر الإثنين بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش) في مستودع لإسطوانات الغاز السائل في مدخل منطقة خرمدشت، حيث تم إبلاغ فرق الإطفاء التي توجهت فورا إلى مكان الحادث.

وأشارت إلى وقوع انفجارات متعددة وخطيرة في المستودع مما استوجب منع حركة عبور السيارات من الطريق القديم، وتم البدء باحتواء النيران.

ووفقاً لهذا التقرير فإن الانفجار يعود إلى تخزين 500 أسطوانة غاز سائل دون رعاية إجراءات السلامة والأمان، حيث نشب الحريق بعد تسرب الغاز من إحدى الأسطوانات ما أدى إلى سلسلة انفجارات للأسطوانات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنه تم إخماد الحريق في غضون ساعة واحدة، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين الأرواح، وأن التحقيقات جارية لدراسة أسباب اندلاع الحريق.

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