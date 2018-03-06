البث المباشر
مراسلة العالم: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين باطلاق المسلحين عدة قذائف صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق
سيئول تقول إن بيونغ يانغ تعهدت بتجميد التجارب النووية والصاروخية خلال الحوار بين الكوريتين
سيئول تؤكد اتفاق قادة الكوريتين على اقامة خط ساخن بينهما
الكوريتان تتفقان على عقد قمة على الحدود في نيسان/ ابريل المقبل
سبوتنيك: الأمم المتحدة تعلن انها تعتزم إرسال قافلة مساعدات أخرى إلى الغوطة الشرقية السورية يوم الخميس
مراسل العالم: سقوط قذيفتين اطلقهما الارهابيون على جرمانا في دمشق وأنباء عن وقوع إصابات
مراسل العالم: إصابة مدنيين أحدهما طفل نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي باب توما في دمشق
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون في عمق بلدة الريحان بالغوطة الشرقية ويسيطرون على معظمها
سريلانكا تفرض حالة الطوارىء بعد اعمال عنف ضد مسلمين
الكرملين: لا يمكن التحقق من مزاعم استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا إلا من خلال تحقيق حيادي تجريه لجنة دولية

"بي بي سي" تفجر مفاجأة عن مساعٍ إماراتية لإقالة تيلرسون

الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

كشفت تسريبات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الاثنين، محاولات رجل أعمال أمريكي مقرب من الإمارات، الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

العالم - الأمريكيتان

جاء ذلك بحسب رسائل بريدية مسربة حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت أن هذا الضغط بسبب موقف تيلرسون غير الداعم لأبو ظبي في الأزمة الخليجية مع قطر.

وأفادت إحدى الرسائل البريدية بأن رجل الأعمال المقرب من الإمارات، إليوت برويدي، أحد أكبر ممولي ترامب اجتمع مع الأخير، في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وحاول إقناعه بضرورة إقالة تيلرسون.

ووصف برويدي، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، تيلرسون بلعبة "برج جيلو"، وبأنه شخصية "ضعيفة".

وفي تعليق منه على هذا الخبر، اتهم محامي برودي قطر باختراق الرسائل الإلكترونية لموكله، زاعما أن بعض محتويات الرسائل تم تغييرها، بحسب قوله، دون مزيد من التفاصيل.

واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".

216

 

روابط ذات صلة

هذه هي الدولة التي تقف وراء طرد الإمارات من الموانئ الإفريقية

كيف ردت الإمارات على تقارير تدخلها بالانتخابات الأمريكية؟

كشْف المستور.. هكذا تتجسس الإمارات على المقيمين في أراضيها 

واشنطن بوست: الإمارات ودول أخرى تحاول السيطرة على كوشنر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو .. الجيش السوري يرفض عرضا للمسلحين في الغوطة

بعد 5 أشهر..  غداً انطلاق أول رحلة دولية من مطار السليمانية

تركيا تطالب أميركا باسترداد الأسلحة التي سلّمتها للأكراد

الجيش الليبي يشتبك مع مسلحين في سبها

مانشستر يونايتد يفلت من فخ كريستال بالاس

روسيا: تفكيك خلية إرهابية في داغستان ترسل مسلحين إلى سوريا

مصر توافق على تواجد شركات أمن روسية في مطار القاهرة

توتر بين الكيان الصهيوني وبولندا.. الى أين؟

الانواء الجوية العراقية: شباط الماضي الاوفر أمطارا منذ العام 1941

نقوي حسيني : لن نسمح لأحد بإلتفاوض حول القدرات الصّاروخية للبلاد

طيران العدو يخترق اجواء لبنان من جنوبه وصولا الى الشمال

5 قتلى و55 جريحا بانهيار مبنى استراحة للعمال وسط الفلبين

صور: اكتشاف حطام حاملة طائرات أمريكية مفقودة بعد 76 عامًا من غرقها!!

ایران تدعو الامم المتحدة الى عكس الواقع الداخلي كما هو في الحقيقة

اللواء ابراهيم يكشف تفاصيل جديدة عن موضوع "البلوك 9"

مساعد وزير الدفاع الافغاني يصل الى طهران

تطبيق “يجمّد” هواتف الأطفال في حال تجاهلوا الرد على الآباء!!

الكوريتان تتفقان على عقد قمة رئاسية في أبريل المقبل

لاريجاني: ترامب يضحي بمصالح اميركا فداء للكيان الصهيوني

شاهد :لو استيقظت يوماً ما وأنت تشعر بالشلل من رؤى مرعبة، تذكر أن تبقى هادئاً!

الأکثر مشاهدة