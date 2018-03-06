«يونيسيف»: 12 مليون فتاة تتزوج قبل سن 18 سنوياً

العالم- أسيا والباسفيك

وتشير الأرقام المجمعة حديثاً، إلى انخفاض بنسبة 15 في المئة في زواج الأطفال خلال العقد الأخير، من واحدة من كل أربع إلى ما يقرب من واحدة من كل خمس فتيات.

وحذرت اليونيسيف من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم ستتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول عام 2030.

وقالت أنجو مالهوترا مستشارة اليونيسيف لشؤون النوع الاجتماعي: «عندما تجبر الفتاة على الزواج وهي طفلة، فإنها تواجه عواقب فورية وطويلة الأمد، وتتناقص احتمالات إتمامها لدراستها في حين تتزايد احتمالات تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها، وأن تعاني من مضاعفات أثناء فترة الحمل».

وفي جنوب آسيا، حدث انخفاض في انتشار زواج الأطفال من 50 في المئة قبل عشر سنوات، إلى 30 في المئة حالياً.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حدث انخفاض أيضا من 43 في المئة قبل عشر سنوات إلى 38 في المئة حالياَ.

وقالت المنظمة الأممية، إن هناك نحو 650 مليون امرأة موجودة حالياً، قد تزوجن في سن الطفولة. وتحدد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خططا لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.

المصدر: وكالات