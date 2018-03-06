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500 مليون دولار حجم التبادل التجاري الإيراني الروماني

500 مليون دولار حجم التبادل التجاري الإيراني الروماني
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الروماني في طهران آدريان كوزيانسكي بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإيران بلغ 500 مليون دولار سنويا.

العالم ـ إیران

وقال كوزيانسكي في كلمة له الإثنين خلال اجتماع المجلس البلدي في مدينة أراك مركز محافظة "مركزي" (وسط إيران)، إن حجم التبادل التجاري بين إيران ورومانيا كان نحو 300 مليون دولار في العام 2015، إلا أنه ارتفع ليبلغ 500 مليون دولار في كل من العامين 2016 و2017 بعد تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف أنه وفي ضوء زيارة وزيري الخارجية والوفود الاقتصادية والتجارية لكل من البلدين، فقد توفرت إجراءات مناسبة في سياق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما.

وحول انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة أوضح بأن الجهود مبذولة لعقده في بوخارست بعزم الطرفين قريبا.

الاتفاق النووي سهّل علاقات إيران السياسية والاقتصادية مع العالم

واعتبر كوزيانسكي تسهيل علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية السياسية والاقتصادية مع المجتمع العالمي، أحد النتائج القيمة للاتفاق النووي.

وخلال لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة "مركزي" آية الله قربان على دري نجف آبادي في مركز المحافظة مدينة أراك (وسط) أمس الإثنين، قال كوزيانسكي إن الهدف من زيارته إلى هذه المحافظة هو تطوير العلاقات السياسية والتجارية مع إيران، وقال: إن النقل والزراعة والطاقة والسياحة، تعتبر من أهم المجالات التي يمكن لرومانيا تطوير العلاقات فيها مع إيران.

من جانبه قال إمام جمعة أراك إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينبغي أن يصل إلى 5 مليارات يورو سنوياً في غضون 5 أعوام.

واعتبر قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والصناعات التحويلية من الطاقات التي يمكن للبلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما فيها.

وقال دري نجف آبادي في جانب آخر من حديثه إن أمن منطقة الشرق الأوسط يصون مصالح آسيا وأفريقيا وأوروبا لذا فإن المتوقع من الاتحاد الأوروبي إتحاذ موقف تجاه جرائم المستعمرين في المنطقة.

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