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الحشد الشعبي: الإيرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الإرهاب

الحشد الشعبي: الإيرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الإرهاب
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبوعلي البصري أنه و: منذ بداية العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية كان المستشارون الإيرانيون يقفون معنا وبجانبنا والجميع يعرف ذلك، فهم شركاء لنا منذ البداية في حربنا ضد العصابات الإرهابية.

العالم ـ إیران

وقال البصري لوكالة (إرنا) إنه "منذ بداية العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية كان المستشارون الإيرانيون يقفون معنا وبجانبنا والجميع يعرف ذلك، ولم تكن هذه القضية قضية سرية أو غير معروفة" .

وأضاف "كان أداء الخبراء الإيرانيين في الحرب ضد الإرهابيين مميزاً وضرورياً جداً وكانوا يقدمون المشورة للقادة الميدانيين وللقوات بكل إخلاص وصدق، فهم شركاء لنا منذ البداية في حربنا ضد العصابات الإرهابية" .

ولفت معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات "نستطيع القول أيضاً بأن الإيرانيين هم من أسهم في تأسيس الحشد الشعبي بعد الفتوى المقدسة للمرجعية الدينية في إعلان الجهاد الكفائي، فهم من قاموا بتدريب وتسليح الحشد الشعبي، وهم من جهز هذه القوات التي لبت نداء المرجعية" .

وشدد البصري على أن "الجمهورية الإسلامية في إيران وقفت بكل صدق في محاربة الإرهاب سواء في العراق أو سوريا أو لبنان، فهي من وقف منذ البداية مع المقاومة الإسلامية التي قارعت الإرهاب، وهي من وقف بوجه الإرهاب منذ بدايته وقدمت الإسناد للمقاومين ضد الإرهاب وساهمت بشكل أو بآخر في مواجهة الإرهاب في كل المناطق والبقاع، ولن تتوانى لحظة في دعم المقاومين للإرهاب".

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