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ترامب وترودو بحثا هاتفيا معاهدة نافتا وملف الفولاذ

ترامب وترودو بحثا هاتفيا معاهدة نافتا وملف الفولاذ
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هاتفيا "أهمية انجاز" المفاوضات الرامية لتعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية "نافتا" والتي انتهت الجولة السابعة منها بدون تحقيق اختراق مهم.

العالم- أميركيتان

وقالت الحكومة الكندية في بيان ان ترامب وترودو "رحبا بالتقدم المحرز في المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر في اميركا الشمالية".

واضاف البيان ان "الزعيمين اتفقا أيضا على اهمية إنجاز هذه المفاوضات".

وبعيد ايام على اعلان ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والالومنيوم، قال البيان ان ترودو "اعرب عن قلقه البالغ إزاء الرسوم التي تقترح الادارة الاميركية فرضها على الفولاذ والالومنيوم".

ولفت بيان الحكومة الكندية الى ان ترودو "شدد على ان فرض رسوم لن يسهل التوصل الى تفاهم على نافتا".

وأتى البيان الكندي بعيد اعلان ترامب ان الرسوم التي يعتزم فرضها ستتضمن استثناءات اذا ما تم التوصل الى اتفاق جديد بشأن معاهدة نافتا التي تجمع دول اميركا الشمالية الثلاث وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان ترامب اعلن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ وعشرة في المئة على الالومينيوم في ما يتصل بواردات الولايات المتحدة وذلك في سبيل حماية الصناعة الوطنية. وردا على ذلك، اعلن الاتحاد الاوروبي انه يعد اجراءات مماثلة على سلع اميركية.

وسبق ان وجه ترامب انتقادا شديدا الى الاتفاقات التجارية التي تفاوض اسلافه في شأنها، محملا اياهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.

فرانس برس

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