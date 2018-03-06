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بحضور رئيس الجمهورية..

إفتتاح مشروع الحزام الأخضر أطراف طهران بمساحة 1200 هكتار

إفتتاح مشروع الحزام الأخضر أطراف طهران بمساحة 1200 هكتار
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية ويوم التشجير وبحضور رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني، إنطلق صباح اليوم الثلاثاء تدشين مشروع الحزام الأخضر أطراف العاصمة طهران بمساحة 1200 هكتار.

العالم ـ إيران

وبتدشين هذا المشروع ستبلغ مساحة الحزام الأخضر أطراف طهران، أكثر من 40 الف هكتار.

وفي هذه المراسم قام رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني صباح اليوم بغرس شجرة في منطقة لواسانات شمال شرق طهران بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية و يوم التشجير.

وفي حديث مع الصحفيين، حيا الرئيس روحاني يوم التشجير وأسبوع المصادر الطبيعية، معربا عن أمله بمشاركة جميع أبناء الشعب في غرس الأشجار نظراً لأهمية هذا الموضوع على البيئة وسلامة ونشاط المجتمع. 

وأضاف روحاني: إننا اليوم ومن أجل صحة المجتمع ونشاط المواطنين بحاجة إلى بيئة سليمة يعود في جانب كبير منه إلى مسالة التشجير وحفظ المراعي والغابات.

واعرب الرئيس روحاني عن أسفه لأن مساحات كبيرة من الغابات والمراعي قد جرى تخريبها واندثرت خلال الاعوام الاخيرة بسبب ممارسات بعض النفعيين او بسبب اللامبالاة وعدم الاهتمام.

واشار الى ان: معدل المساحة من الغابات للفرد الواحد في ايران هو اقل من المعدل العالمي، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتعديل هذا الامر.

واوضح الرئيس روحاني بان تخريب الغابات يلحق اضرارا كبيرة بالبيئة ويعد عاملا مهما لتلوث الجو وتصاعد الغبار والاتربة ومن ثم التصحر.

واكد ضرورة حث المواطنين على التشجير واضاف، انه بالامكان التغلب على ظاهرة الغبار والاتربة العالقة في الجو بواسطة التشجير.

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