البث المباشر
دمشق تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على الدول الداعمة للارهابيين في الغوطة الشرقية تنفيذ حيثيات القرار 2401
مراسل العالم: انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر"
الدفاع الروسية: الطائرة المنكوبة في سوريا لم يتم إسقاطها
الدفاع الروسية: كان على متن طائرة "آن-26" التي تحطمت في سوريا 33 راكبا و6 من أعضاء طاقمها
الدفاع الروسية: جميع من قتل في طائرة النقل بسوريا هم من القوات الروسية
مجلس الامن يجتمع يوم غد الأربعاء لبحث الوضع في سوريا
مراسل العالم: قنص أربعة جنود سعوديين في جيزان و نجران بجنوب المملكة
الخارجية السورية: سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح
الخارجية السورية: الحكومة التزمت بالقانون الدولي الانساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها ايصال المساعدات للغوطة
الخارجية السورية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للتنظيمات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان

العراق يجدد رفضه اعادة اللاجئين العراقيين من اوروبا "قسرا"

العراق يجدد رفضه اعادة اللاجئين العراقيين من اوروبا
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، رفض الحكومة العراقية ووزارته العودة "القسرية" للاجئين العراقيين، مطالبا دول الاتحاد الأوربي بمراعاة الجوانب الانسانية في التعامل مع هذا الملف في دولهم.

العالم - العراق

وقال وزير الهجرة جاسم محمد الجاف في بيان صدر عقب استقباله في مبنى الوزارة ببغداد، السفير السويسري غير المقيم هاينز بيتر لينز، بحسب السومرية نيوز: إن "الطرفين بحثا ملفي النازحين والعائدين وأوضاع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الاوربي"، مطالبا الاخيرة "بمراعاة الجوانب الانسانية في التعامل مع ملف العراقيين اللاجئين في دولهم".

وأكد الجاف "رفض الحكومة والوزارة العودة القسرية للاجئين العراقيين"، مبديا اسف من أن "بعض الدول تستخدم اجراءات تعسفية في اعادة اللاجئين العراقيين قسرا الى البلاد ولا تراعي الجوانب الانسانية والدوافع والظروف التي أرغمتهم على مغادرة وطنهم".

وتابع أنه "في النهاية يبقى خيار الهجرة واللجوء من اصعب الخيارات التي يواجهها من اضطر للابتعاد عن الأرض التي ينتمي لها".

وشدد الجاف على ان "مثل تلك الاجراءات مرفوضة من قبل الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "إعادتهم الى البلاد يجب ان تكون وفق الاطر القانونية وبالتفاهم بين العراق والدول الاخرى مع ضرورة العمل على تشجيع العودة الطوعية للاجئين العراقيين وتجنب اجبارهم على العودة".

وسبق أن اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، في 11 كانون الثاني الماضي، رفضها "العودة القسرية" للاجئين العراقيين المتواجدين في الخارج.

وكان رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق جيرارد ويت، ذكر في وقت سابق، أن المنظمة ستبحث آلية التنسيق مع دول الاتحاد الاوربي للعمل على تشجيع العودة الطوعية للعراقيين وبالتنسيق مع الحكومة العراقية.

103

روابط ذات صلة

فنلندا تنظم 7 رحلات لعودة اللاجئين العراقيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بينس: ترامب أكثر رؤساء أميركا دعما لـ"إسرائيل"

هذا ما قاله العبادي عن دفع رواتب الحشد الشعبي!

واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

اعتقال منشدَين.. والتهمة أغنية وطنية

وأخيرا ... وقع الصياد في المصيدة !!

المقدم سوزان الحاج فاوضت زوجة المقرصن غبش

نوبخت : قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم

الجيش السوري يحبط هجوما "للنصرة" على ريف اللاذقية

بالفيديو/ ضربات قاضية لمرتزقة العدوان السعودي في اليمن

وكالة الطاقة​ الدولية: الطلب على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات

خمس حقائق مهمة عن التدخين وصحة الدماغ

الشيخ قاسم: نواجه مشروع الاحتلال بالمقاومة والتبعية بالاستقلال

زيارة الحريري الى السعودية تكشف أولى اسرار "البلوك9"

العبادي: ننتظر وفداً ايرانياً رفيع المستوى يصل بغداد غدا الاربعاء

بالصورة.. أول ظهور لأحدث رادار روسي في سوريا

فرنسا تقف ضد الهجوم التركي علی عفرين

أبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري!!

سهير القيسي تشن هجوما غير مسبوق على "العربية" السعودية!

اللواء موسوي يكشف خطط الاعداء لزعزعة الثقة داخل الجيش

اللواء جعفري : تضحيات شبابنا الغيارى تحبط مؤامرات الاعداء

الأکثر مشاهدة