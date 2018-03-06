العراق يجدد رفضه اعادة اللاجئين العراقيين من اوروبا "قسرا"

العالم - العراق



وقال وزير الهجرة جاسم محمد الجاف في بيان صدر عقب استقباله في مبنى الوزارة ببغداد، السفير السويسري غير المقيم هاينز بيتر لينز، بحسب السومرية نيوز: إن "الطرفين بحثا ملفي النازحين والعائدين وأوضاع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الاوربي"، مطالبا الاخيرة "بمراعاة الجوانب الانسانية في التعامل مع ملف العراقيين اللاجئين في دولهم".

وأكد الجاف "رفض الحكومة والوزارة العودة القسرية للاجئين العراقيين"، مبديا اسف من أن "بعض الدول تستخدم اجراءات تعسفية في اعادة اللاجئين العراقيين قسرا الى البلاد ولا تراعي الجوانب الانسانية والدوافع والظروف التي أرغمتهم على مغادرة وطنهم".

وتابع أنه "في النهاية يبقى خيار الهجرة واللجوء من اصعب الخيارات التي يواجهها من اضطر للابتعاد عن الأرض التي ينتمي لها".



وشدد الجاف على ان "مثل تلك الاجراءات مرفوضة من قبل الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "إعادتهم الى البلاد يجب ان تكون وفق الاطر القانونية وبالتفاهم بين العراق والدول الاخرى مع ضرورة العمل على تشجيع العودة الطوعية للاجئين العراقيين وتجنب اجبارهم على العودة".



وسبق أن اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، في 11 كانون الثاني الماضي، رفضها "العودة القسرية" للاجئين العراقيين المتواجدين في الخارج.



وكان رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق جيرارد ويت، ذكر في وقت سابق، أن المنظمة ستبحث آلية التنسيق مع دول الاتحاد الاوربي للعمل على تشجيع العودة الطوعية للعراقيين وبالتنسيق مع الحكومة العراقية.

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