البث المباشر
دمشق تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على الدول الداعمة للارهابيين في الغوطة الشرقية تنفيذ حيثيات القرار 2401
مراسل العالم: انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر"
الدفاع الروسية: الطائرة المنكوبة في سوريا لم يتم إسقاطها
الدفاع الروسية: كان على متن طائرة "آن-26" التي تحطمت في سوريا 33 راكبا و6 من أعضاء طاقمها
الدفاع الروسية: جميع من قتل في طائرة النقل بسوريا هم من القوات الروسية
مجلس الامن يجتمع يوم غد الأربعاء لبحث الوضع في سوريا
مراسل العالم: قنص أربعة جنود سعوديين في جيزان و نجران بجنوب المملكة
الخارجية السورية: سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح
الخارجية السورية: الحكومة التزمت بالقانون الدولي الانساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها ايصال المساعدات للغوطة
الخارجية السورية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للتنظيمات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان

كوربن يدعو لإعلان وقف بيع السلاح للسعودية خلال زيارة ابن سلمان

كوربن يدعو لإعلان وقف بيع السلاح للسعودية خلال زيارة ابن سلمان
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإعلان موقف بريطاني واضح بشأن إمداد السعودية بالأسلحة خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى لندن.

العالم - السعودية

وقال كوربن إن على ماي إعلان وقف إمداد الرياض بالأسلحة "طالما استمرت الحرب المدمرة التي تقودها السعودية على اليمن".

وشدد الزعيم العمالي على ضرورة إعلان معارضة بريطانيا بشكل واضح وقوي تجاه الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات السعودية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية.

وكان كوربن قبل أشهر دعا بلاده لوقف تصدير الأسلحة للدول التي تسيء إلى حقوق الإنسان.

وقال إن الأسلحة البريطانية تباع للسعودية ثم تسقط على اليمن وفي الوقت ذاته ترسل وزارة التنمية الدولية البريطانية المساعدات لهذا البلد.

ودعا إلى إصدار ضوابط قانونية أكثر تشددا لمنع مبيعات السلاح للأنظمة القمعية على حد وصفه.

وكان نشطاء بريطانيون ومنظمات حقوقية نفذت وقفات احتجاجية على الزيارة المزمعة لابن سلمان لبريطانيا واتهموه بـ"ارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحرية التعبير في بلاده والزج بمئات الشخصيات السياسية والمجتمعية بالسجون".

ورفع نشطاء دعوى تطالب الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة للرياض لكن المحكمة العليا في لندن رفضت في تموز/ يوليو الماضي الدعوى.

المصدر: عربي 21

216

روابط ذات صلة

﻿بريطانيا تبحث عن دور يوقف "التآكل" في اليمن

بريطانيا.. مخاوف إزاء الوضع الإنساني في اليمن

صحيفة تكشف عما ينتظر بن سلمان في بريطانيا

محمد بن سلمان يعلن موعد انتهاء العدوان على اليمن!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بينس: ترامب أكثر رؤساء أميركا دعما لـ"إسرائيل"

هذا ما قاله العبادي عن دفع رواتب الحشد الشعبي!

واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

اعتقال منشدَين.. والتهمة أغنية وطنية

وأخيرا ... وقع الصياد في المصيدة !!

المقدم سوزان الحاج فاوضت زوجة المقرصن غبش

نوبخت : قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم

الجيش السوري يحبط هجوما "للنصرة" على ريف اللاذقية

بالفيديو/ ضربات قاضية لمرتزقة العدوان السعودي في اليمن

وكالة الطاقة​ الدولية: الطلب على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات

خمس حقائق مهمة عن التدخين وصحة الدماغ

الشيخ قاسم: نواجه مشروع الاحتلال بالمقاومة والتبعية بالاستقلال

زيارة الحريري الى السعودية تكشف أولى اسرار "البلوك9"

العبادي: ننتظر وفداً ايرانياً رفيع المستوى يصل بغداد غدا الاربعاء

بالصورة.. أول ظهور لأحدث رادار روسي في سوريا

فرنسا تقف ضد الهجوم التركي علی عفرين

أبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري!!

سهير القيسي تشن هجوما غير مسبوق على "العربية" السعودية!

اللواء موسوي يكشف خطط الاعداء لزعزعة الثقة داخل الجيش

اللواء جعفري : تضحيات شبابنا الغيارى تحبط مؤامرات الاعداء

الأکثر مشاهدة