كوربن يدعو لإعلان وقف بيع السلاح للسعودية خلال زيارة ابن سلمان

العالم - السعودية

وقال كوربن إن على ماي إعلان وقف إمداد الرياض بالأسلحة "طالما استمرت الحرب المدمرة التي تقودها السعودية على اليمن".

وشدد الزعيم العمالي على ضرورة إعلان معارضة بريطانيا بشكل واضح وقوي تجاه الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات السعودية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية.

وكان كوربن قبل أشهر دعا بلاده لوقف تصدير الأسلحة للدول التي تسيء إلى حقوق الإنسان.

وقال إن الأسلحة البريطانية تباع للسعودية ثم تسقط على اليمن وفي الوقت ذاته ترسل وزارة التنمية الدولية البريطانية المساعدات لهذا البلد.

ودعا إلى إصدار ضوابط قانونية أكثر تشددا لمنع مبيعات السلاح للأنظمة القمعية على حد وصفه.

وكان نشطاء بريطانيون ومنظمات حقوقية نفذت وقفات احتجاجية على الزيارة المزمعة لابن سلمان لبريطانيا واتهموه بـ"ارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحرية التعبير في بلاده والزج بمئات الشخصيات السياسية والمجتمعية بالسجون".

ورفع نشطاء دعوى تطالب الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة للرياض لكن المحكمة العليا في لندن رفضت في تموز/ يوليو الماضي الدعوى.

المصدر: عربي 21

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