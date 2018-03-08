توأم مُلتصق يتقاسم «الكبد والقلب» في المنصورة (صور)

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أكد الدكتور ياسر مصباح، أستاذ النساء والتوليد، أنه اكتشف حالة التوأم خلال الأسبوع 27 من الحمل واتفق على عملية الولادة بمستشفي الأطفال، لافتا إلى أنها أول حالة ولادة بالمستشفى للحفاظ على حياة الأم ورضيعيها.

وأوضح الدكتور محمد الغزالي، المشرف على قسم جراحة الأطفال، أن التوأم ملتصق ظاهريًا من البطن والصدر ومشتركين فى كبد واحد ولكل واحد قلب مستقل ولكن أحدها حجم القلب أصغر من اخيه التوأم وحالتهما مستقرة، مؤكدًا إجراء جميع الفحوصات لعرضها على طبيبة القلب لإقرار عملية الفصل والتى لن تتم قبل مرور 4 أشهر.

وأشارت الدكتورة هالة المرصفاوى، رئيس وحدة القلب، إلى أن التوأم ملتصق من الصدر والبطن وهناك أجزاء مشتركة بين الطفلين فى القلب ويتم حاليا عمل الأشعة اللازمة لعرضها على لافريق الطبي.

المصدر: موقع تحرير نيوز

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