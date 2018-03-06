قائد الثورة يدعو المسؤولين للمحافظة على الثروة النباتية

العالم ـ إيران

وفي هذه المراسم وصف سماحة آية الله العظمي السيد علي خامنئي، يوم التشجير باليوم المبارك في كافة انحاء البلاد.

وفي إشارته إلى اهمية النباتات والغابات والمراعي في حماية البيئة وطابعها الجميل على الحياة وانتاج ماينفع للبشر، أكد سماحته ان على المسؤولين ان يعملوا على عدم تدمير الاشجار والثروة النباتية.

واضاف سماحته ان: طهران تضم مساحات كبيرة من البساتين والحدائق لكن البعض يحاول التجاوز عليها ، لكنه من الضروري منع هذه الممارسات التي تنعكس سلبا على حياة الناس.

ودعا قائد الثورة الاسلامية، الجهات المعنية الى الاهتمام الجاد بتوفير المياه لري وزراعة الاشجار لزيادة المساحات الخضراء مشيرا الى ان تنفيذ هذه البرامج سيساهم في تقليل الغبار والاتربة.

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