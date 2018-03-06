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الكرملين: "لا معلومات" لدينا حول المرض "المأساوي" لعميل سابق في بريطانيا

الكرملين:
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلن الكرملين الثلاثاء ان لا معلومات لديه باصابة عميل روسي مزدوج سابق بالمرض في بريطانيا بعد تعرضه لمادة مجهولة، واصفا الامر بانه "مأساوي".

العالم- أوروبا 

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي "نلاحظ ان هذا الحادث المأساوي قد وقع. لكن ليس لدينا معلومات حول الاسباب، وما فعله هذا الشخص".

واضاف بيسكوف ان لندن لم تقدم اي طلب للحصول على مساعدة في التحقيق الذي اطلقته الشرطة بعد العثور على الكولونيل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي سيرغي سكريبال، البالغ من العمر 66 عاما، فاقد الوعي على مقعد في سالزبوري.

وردا على سؤال حول مدى استعداد روسيا للتعاون قال بيسكوف إن "موسكو دائما مستعدة للتعاون"، مضيفا انه لا يعلم ما اذا كان سكريبال لا يزال مواطنا روسيا.

وحكم على سكريبال بالحبس لمدة 13 عاما بعد ادانته بالتجسس في 2006 قبل ان يمنح حق اللجوء في بريطانيا بموجب اتفاق لتبادل الجواسيس في 2010 بين موسكو من جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.

ولقضية سكريبال اوجه تشابه مع قضية تسمم العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو في لندن بمادة البولونيوم المشعة.

وفي تعليق على تقارير اعلامية حول قضية سكريبال قال اندري لوغوفوي، احد كبار المشتبه بهم في قضية ليتفيننكو والنائب في البرلمان الروسي إن بريطانيا "تعاني من الرهاب" وقد تستخدم الحادث لالحاق الاذى بروسيا قبل الانتخابات الرئاسية في 18 اذار/مارس المقبل.

وقال لوغوفوي لوكالة انباء انترفاكس "بسبب الانتخابات الرئاسية، وعملياتنا في روسيا، قد يتم تحويل وضع سكريبال الى استفزاز معاد لروسيا".

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