طهران تستضيف أول مؤتمر للسادة الاشراف في ايران

العالم - ايران

وينعقد المؤتمر بالتزامن مع ذكرى مولد بضعة المصطفى (ص) السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وذلك يوم الخميس المقبل في صالة قصر المؤتمرات بطهران.

ويلقي عدد من الشخصيات السياسية والثقافية المختلفة في البلاد كلمات في المؤتمر بينهم اراكي وابوترابي وبوشهري وشهيدي ورحيم صفوي وغيرهم.

كما يحضر عدد من الممثلين من بعض البلدان الاخرى لتقديم ايضاحات عن السادة الاشراف في بلدانهم كما سيتم تكريم عدد من شخصيات السادة الاشراف في نهاية المؤتمر.

ويعتبر المؤتمر المذكور تمهيدا لاقامة مؤتمر عالمي للسادة الاشراف بمشاركة بلدان عديدة.

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