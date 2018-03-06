ولايتي: لودريان يعلم انه لن يجني شيئا يتعارض مع مصالح الايرانيين

العالم - ايران

وعلق ولايتي في تصريح للصحفيين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي لايران بالقول ان زيارة لودريان جاءت تلبية لدعوة نظيره الايراني ومن المتيقن ان مسؤولينا اوضحوا له بدقة وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية وانه تيقن من انه لن يجني من هذه الزيارة شيئا يتعارض مع مصالح الايرانيين .

واضاف انه حتى لو ان الاميركيين كانوا يسعون لفرض قيود على برنامجنا الدفاعي فان الشعب والحكومة الايرانية لن يستسلما لذلك .

وحول زيارته للعراق قال ولايتي لقد التقيت خلال الزيارة بجميع المسؤولين الذي شكروا ايران على دعمها وطالبوا بمواصلة دعمها وبدوري وعدت بمواصلة دعم ايران حكومة وشعبا .

واضاف ان زيارته للعراق كانت بناءة ولقيت ترحيبا منقطع النظير من المسؤولين العراقيين .

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