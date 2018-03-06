ایران تدعو الامم المتحدة الى عكس الواقع الداخلي كما هو في الحقيقة

العالم - ايران

واشار سلطاني فر، لدى لقائه مديرة مركز الامم المتحدة للاعلام في طهران ماريا دوتسنكو، الى زيادة الزيارات الاعلامية لايران، داعيا لمنح الامم المتحدة المزيد من التسهيلات لحضور باحثيها في ايران من اجل التمهيد المناسب عكس الواقع الايراني الحالي في الامم المتحدة وللشعوب الاخرى كما هو.

واكد سلطاني فر على تعزيز التعاون لاسيما في الشؤون الثقافية - البحثية، مقدما ايضاحات عن نشاطات المعاونية الصحفية لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي وحضور وسائل الاعلام والصحفيين الاجانب في ايران.

ونوه الى الطاقات الاعلامية الرفيعة في ايران وتأكيد الحكومة على تعزيز الدبلوماسية الاعلامية، مبديا الاستعداد الكامل لتقديم ايضاحات عن نشاطات الامم المتحدة والمركز المعلوماتي التابع لها في طهران.

كما أعرب سلطاني فرد عن أمله في أن تزيد حضور السيدة دوتسينكو النشط في طهران من وعي الشعوب عن إيران ومصدرا إيجابيا في الأمم المتحدة.



من جهتها اعربت ماریا دوتسنکو مديرة مركز الامم المتحدة للاعلام فى طهران عن ارتياحها لوجودها في ايران واشادت بالسمات الفريدة لشعب ايران واشارت الى دور وسائل الاعلام فى تنمية التعاون الثنائي وقالت "ان التعريف عن مختلف انشطة الامم المتحدة للشعب الايراني وكذلك عكس تقدم إيران في الأمم المتحدة من بين أهداف وجودنا في طهران، وهو ما يمكن القيام به بالتعاون مع وزارة الثقافة والإرشاد ووسائط الإعلام أكثر من ذي قبل".

وتناول الاجتماع زيادة الزيارات الإعلامية، وعقد برامج علمية مشتركة، والمشاركة في المعارض الصحفية، واستخدام قدرات وسائط الإعلام المتخصصة والفضاء الإلكتروني للتعريف بأنشطة ووظائف مركز الأمم المتحدة للإعلام في طهران، وتنمية التعاون الإعلامي في مختلف ميادين التعليم والبحث.

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