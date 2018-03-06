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صور: اكتشاف حطام حاملة طائرات أمريكية مفقودة بعد 76 عامًا من غرقها!!

صور: اكتشاف حطام حاملة طائرات أمريكية مفقودة بعد 76 عامًا من غرقها!!
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أمرت البحرية الأمريكية وقتها بسحق السفينة بعد أن تضررت في المعركة من أجل منع العدو من التقاط السفينة الأمريكية المتقدمة

العالم - منوعات 

اكتشف علماء حطام سفينة “يو إس إس ليكسينغتون” الأمريكية، التي غرقت في معركة “بحر الكورال” خلال الحرب العالمية الثانية، على بعد 3000 متر تحت سطح “بحر المرجان”.

وأعلن الملياردير الأمريكي بول ألن، أحد مؤسسي شركة “مايكروسوفت” والمشارك في تمويل الحملة، اكتشاف حطام حاملة الطائرات الأمريكية المفقودة بعد 76 عامًا من غرقها في الـ8 من مايو/أيار 1942.

ويقع حطام السفينة على بعد 800 كم قبالة الساحل الأسترالي، وكانت أول حاملة طائرات تغرق في ذلك الوقت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت السفينة معروفة باسم “الليدي ليكس” وغرقت خلال المعركة بعد أن أصابتها قذائف الطوربيد اليابانية، ما أدى إلى مقتل 216 من طاقمها وغرق جميع الطائرات الـ35 التي كانت على متنها.

وأمرت البحرية الأمريكية وقتها بسحق السفينة بعد أن تضررت في المعركة من أجل منع العدو من التقاط السفينة الأمريكية المتقدمة.

وبالنسبة لكثير من مؤرخي الحرب، تعتبر هذه المعركة قد “أنقذت أستراليا”، على الرغم من أن بعض المؤرخين يقولون إن اليابان كانت تنوي غزو أستراليا، وخلال المعركة التي استمرت خمسة أيام، فقد 966 جنديًا أرواحهم.

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