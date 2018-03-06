مساعد وزير الدفاع الافغاني يصل الى طهران

العالم - ايران

وتاتي زيارة مساعد وزير الدفاع الوطني الافغاني في الشوون السياسية والاستراتيجية الى طهران تلبية لدعوة مساعد وزير الدفاع الايراني في الشوون الدولية العميد محمد احدي.

وسيلتقي احمد تميم عاصي خلال زيارته لطهران وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة ومساعد هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في الشوون الدولية وقائد قوات حرس الحدود ومساعد وزير الخارجية في الشوون السياسية فضلا عن نظيره الايراني حيث سيبحث خلال هذه اللقاءات سبل تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين.

وسيطلع مساعد وزير الدفاع الوطني الافغاني في الشوون السياسية والاستراتيجية خلال الزيارة على امكانيات وقدرات الصناعات الدفاعية الايرانية.

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