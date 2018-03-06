روسيا: تفكيك خلية إرهابية في داغستان ترسل مسلحين إلى سوريا

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وقالت الهيئة في بيان إنها أحبطت خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تعمل على تجنيد السكان المحليين في جمهورية داغستان لإرسالهم للقتال ضمن صفوف التنظيم في سوريا.

وأضافت أنها قبضت على منظم هذه الأعمال غير القانونية و4 من أنصاره كانوا قد عملوا على تجنيد 4 مواطنين على الأقل لمغادرة روسيا، بعد أن تم تدريبهم في مخيمات ميدانية تابعة للتنظيم الإرهابي من قبل عناصر فعالين في تشكيلاته المسلحة.

وأكدت الهيئة ضبطها كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر التي حصل عليها أعضاء التنظيم الإرهابي بطرق غير مشروعة بغرض تنفيذ هجمات إرهابية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية.

وأشارت إلى أن إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفدرالي فتحت تحقيقا جنائيا وفقا للمادة الأولى 205-1 من القانون الجنائي الروسي.

المصدر: هيئة الأمن الفدرالي الروسية